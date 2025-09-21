Kongre, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin’in açılış konuşmasıyla start aldı.

Fenerbahçe’nin sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda dik duruşun ve irade mücadelesinin sembolü olduğunu vurgulayan Pekin, üyeleri tarihi bir sorumlulukla oy kullanmaya davet etti. Pekin, “Bugün yalnızca sandığa oy atmak için değil, kulübümüzün geleceğini ve onurunu sahiplenmek için buradayız. Fenerbahçe hiçbir zaman teslim olmadı, olmayacak da. Bu irade mücadelesinin kazananı Fenerbahçe olacaktır” dedi.

Tarihi bir sürece tanıklık ettiklerini belirten Pekin, alınacak kararların sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini söyledi. “118 yıllık bir mirası omuzlarımızda taşıyoruz. Bu seçim yalnızca yönetim değişikliği değil, Fenerbahçe’nin iradesini dünyaya gösterme günüdür” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylama sonucunda kongre divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi. Mosturoğlu, üyelerin güvenine teşekkür ederek kongre gündemini oylara sundu. Gündem oy birliğiyle kabul edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden genel kurulda, denetim kurulu raporunu Mehmet Vodina okudu. Vodina, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu bulunduğunu açıkladı.

Genel kurulun ilerleyen bölümünde yönetim kurulu faaliyet raporu üyelerle paylaşılacak. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibrası oylamaya sunulacak. Ayrıca 1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemlerini kapsayan bütçeler de üyelerin oyuna açılacak.

Sarı-lacivertli camianın büyük önem atfettiği genel kurulda, Fenerbahçe’nin yeni yönetimi belirlenecek. Oylamadan çıkacak sonuç, kulübün önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası açısından belirleyici olacak.