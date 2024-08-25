Fenerbahçe, transfer döneminin sonlarına yaklaşırken orta saha için yoğun bir mesai harcıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a transferi sonrası elde edilen bütçeyi kullanmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, bu transferin ardından orta sahaya iki önemli takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler, Vini Souza ve Cristian Medina için toplam 25 milyon euroya kadar çıkabilecek bir bütçe ayırdı.

Vini Souza ve Cristian Medina ön planda

Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın yönetiminde sürdürülen transfer çalışmalarında, ön libero ve 8 numara pozisyonları için Vini Souza ve Cristian Medina isimleri öne çıkıyor. Sheffield United, Vini Souza için 15 milyon euro talep ederken, Boca Juniors ise Cristian Medina için yapılan pazarlıklarda 10 milyon euroya kadar indi.

Toplamda 25 milyon euroyu bulabilecek bu iki transferin, Fenerbahçe'nin orta saha gücünü artırması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, UEFA'ya kadro bildirim tarihine kadar bu transferleri sonuçlandırmak istiyor.

Kadroda yeni dönem

Fenerbahçe, UEFA'ya son kadro bildirim tarihi olan 2 Eylül'e kadar transferleri tamamlamayı planlıyor. Kadroya yapılacak bu takviyelerle birlikte Fenerbahçe, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında güçlü bir kadro ile mücadele etmeyi amaçlıyor.