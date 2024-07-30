Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında sakatlanan Fred, 27. dakikada oyuna devam edemedi ve yerine İsmail Yüksek dahil oldu.

Maçın ilk yarı detayları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna devam ederken, 2. eleme turu rövanş maçında Lugano ile sahasında karşılaştı. Maçın başında dengeli bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, 27. dakikada büyük bir şok yaşadı.

Fred'in sakatlığı

Maçın 27. dakikasında Fred, girdiği bir ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Fred, yerini İsmail Yüksek’e bıraktı. Fred'in yaşadığı sakatlık, Fenerbahçe teknik heyetini ve taraftarlarını endişelendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fred'in sakatlığı sonrası oyunun temposunu kaybetmemek adına İsmail Yüksek’i sahaya sürdü. İsmail Yüksek, Fred’in yokluğunda orta sahada görev alarak takımın oyun kurulumuna destek olmaya çalıştı.

Maçın ilerleyen dakikalarında Fenerbahçe, oyunun kontrolünü ele almaya çalışırken Lugano da kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. Fred’in sakatlığı sonrası yapılan değişiklik, takımın oyun planını bir miktar etkilese de sarı-lacivertliler galibiyet için mücadelesini sürdürdü.