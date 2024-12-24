Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde oyuncuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

15 milyon euro bonservis

Fanatik’in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, Szymanski için 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde, 25 yaşındaki oyuncu kulüp tarihinin en pahalı 8. satışı olacak.

Mourinho döneminde beklentileri karşılayamadı

Geçen sezonun parlayan isimlerinden biri olan Szymanski, Jose Mourinho’nun gelişiyle performans düşüklüğü yaşadı. Bu sezon 26 maça çıkan Polonyalı futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Teklifler masada

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Szymanski’ye gelen teklifleri masaya yatırarak değerlendirme yapacak. Kulüp yönetimi, oyuncudan beklediği verimi alamaması nedeniyle bu kararı aldı.

Yeni bir rekor satış olabilir

Transfer gerçekleşirse Szymanski, Fenerbahçe’nin en pahalı satışları listesinde 8. sıraya yerleşecek. Sarı-lacivertliler, bonservis geliriyle transferde yeni hamleler yapmayı planlıyor.