Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmanın detayları da netleşti. Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe, Talisca’ya yarım sezon için 3 milyon euro maaş ödemesi yapacak.

Talisca’nın performansı dikkat çekiyor

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, toplam 1393 dakika sahada kaldı. Talisca, bu süreçte 8 gol kaydederek etkili performansıyla dikkat çekti.

Talisca’nın gelişiyle hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddiasını artırmayı amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması bekleniyor.