Fenerbahçe’de yönetim kurulu yeniden şekillendi. Fenerbahçe Futbol AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla yönetim kurulu değişikliklerini duyurdu.

Ali Koç’un istifası sonrası şirket başkanlığına Sadettin Saran getirildi.

Yönetim Kurulunda Görev Değişimi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonrası kulüpteki değişim, Fenerbahçe Futbol AŞ’ye de yansıdı.

KAP açıklamasına göre;

Ali Koç’un istifası kabul edildi, yerine Sadettin Saran atandı.

Sadettin Saran, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Hamdi Akın’ın yerine Adem Köz yönetim kuruluna getirildi.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Hüseyin Çağatay Özdoğru’nun istifası sonrası, komite görevleri Alaattin Yavuz Güneş tarafından devralındı.

Fenerbahçe’den KAP’a Yapılan Açıklama

“Şirketimiz A Grubu paylar maliki Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 20-21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen seçimli Olağanüstü Genel Kurulu sonucunda oluşan Başkan değişikliği ve Kulüp Yönetim Kurulu değişikliği nedeniyle... ...Sayın Steven Sadettin Saran’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.”

Yeni Yönetim Kadrosu

Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol AŞ yönetimi şu isimlerden oluşacak:

Steven Sadettin Saran – Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Gürbüz – Yönetim Kurulu Üyesi

Adem Köz – Yönetim Kurulu Üyesi

Alaattin Yavuz Güneş – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sadettin Saran Dönemi Başladı

Kulüp başkanlığını devralan Sadettin Saran, şimdi Fenerbahçe Futbol AŞ’nin de başına geçmiş oldu.

Bu adımla, kulüp ve şirket yönetimi arasında uyumlu bir yapılanma hedefleniyor.

Saran yönetiminin önümüzdeki dönemde mali disiplin, marka değeri artırımı ve altyapı yatırımlarına odaklanması bekleniyor.