Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü golcü Aleksandar Mitrovic ile ilgileniyor. Sarı-lacivertli ekip, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal forması giyen Sırp santrafor için transfer görüşmelerine başladı.

Mitrovic Avrupa’ya dönmeye sıcak bakıyor

Güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken Aleksandar Mitrovic, geçen sezon 52 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham’dan Al Hilal’e transfer olmuştu. Ancak yıldız oyuncunun yeniden Avrupa’ya dönmeye sıcak baktığı ve bu noktada yakın arkadaşı Dusan Tadic’in devreye gireceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’nin forvet arayışı

Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda santrafor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Dzeko’nun ilerleyen yaşı ve Yusuf en-Nesyri’nin Al Nassr’a transfer olacağı haberleri üzerine rotasını Mitrovic’e çevirdi. Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, Fenerbahçe’nin bu transferi kiralık ya da opsiyonlu satın alma formülüyle bitirmek istediği öğrenildi.

Mitrovic’ten etkileyici performans

Bu sezon Al Hilal formasıyla 23 maçta 20 gol ve 3 asist kaydeden Mitrovic, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sırbistan Milli Takımı formasıyla da 97 maçta 59 gol atan yıldız oyuncu, uluslararası arenada da kendini kanıtlamış bir isim.

Sözleşmesi 2026’da bitiyor

Mitrovic’in Al Hilal ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Fenerbahçe’nin bu transferi gerçekleştirmek için Dusan Tadic’in etkisini kullanarak oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.