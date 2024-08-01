Fred’in sakatlığı ve Krunic’in kötü performansı sonrası teknik direktör Jose Mourinho’nun talebiyle orta saha transferine yönelen Fenerbahçe, Fiorentina’nın kapısını çaldı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Manchester United’da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için 10 milyon euro önerdi. Ancak Fiorentina, Faslı yıldız için 15 milyon euro talep ediyor.

İtalyan kulübünün beklentileri

27 yaşındaki Amrabat, geçen sezon 30 maçta oynayıp skor katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025’te sona erecek, bu da Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Mourinho’nun ikna çabaları

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun desteğiyle Amrabat’ı ikna etmiş durumda. Eğer Fiorentina, 10 milyon euroluk teklifi kabul etmezse, Fenerbahçe’nin oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma planı devreye girecek. Önümüzdeki sezon ise bonservis bedeli ödemeden imza parasıyla transfer etme stratejisi uygulanacak.

Galatasaray, geçmişte Amrabat’ı transfer etmeyi düşünmüş ancak oyuncunun yüksek maliyeti ve Fiorentina ile bonservis konusunda anlaşamaması nedeniyle transferden vazgeçmişti.