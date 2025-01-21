Fenerbahçe, yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüp, "Yangında hayatını kaybeden tüm canlarımız için ülkemize bir kez daha başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz," dedi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Başımız Sağ Olsun

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın da hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Ceren Yaman Doğan ve Lalin Doğan’a Allah’tan rahmet;

Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan başta olmak üzere yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Yangında hayatını kaybeden tüm canlarımız için ülkemize bir kez daha başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Spor camiasından başsağlığı mesajları

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Fenerbahçe’nin genç sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı da taziye mesajında, "Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın kaybı hepimizi derinden üzmüştür. Ailesine ve Fenerbahçe camiasına sabırlar diliyoruz," dedi.

Yangının bilançosu

66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangında, kurtarma çalışmaları devam ederken olayın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.