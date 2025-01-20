Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında zirveye yerleşmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Aston Villa ile Diego Carlos transferi için anlaşamaya varan sarı-lacivertliler Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için de görüşmelere başladığı bildirildi.

Hollanda basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon Euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, genç savunma oyuncusu için şu anda Ajax'a başka bir teklif yapmadığı ifade edildi. Ajax'ın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmek üzere olduğunu vurgulandı Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe transfer edecek, Trabzonspor kazanacak

Öte yandan Ahmetcan Kaplan'ın başka bir kulübe transferi halinde, 9.500.000.-EUR'u aşan kısmın %15'i Ajax tarafından Trabzonspor'a ödeneceği ortaya çıktı.