Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, sağ ve sol bek transferleri için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ve Chelsea ile temaslarını sürdürüyor.

Ferdi Kadıoğlu için kiralama teklifi

Sezon başında Brighton’a rekor bonservis ücretiyle transfer olan eski oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yönetimi, sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı.

Sportif direktör Mario Branco, Ferdi ile yaptığı görüşmelerde milli oyuncunun Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak baktığını öğrendi. Ferdi’nin, Brighton’ın ikna edilmesi durumunda sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.

Josh Acheampong transferinde mutlu sona yakın

Fenerbahçe yönetimi, sağ bek pozisyonu için de Chelsea’nin 18 yaşındaki genç yıldızı Josh Acheampong ile ilgileniyor. Özellikle son haftalarda Osayi-Samuel’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe’nin, Acheampong transferinde büyük mesafe kat ettiği bildirildi.

Transfer görüşmelerini yürüten Mario Branco’nun, bu transferi birkaç gün içinde sonuçlandırmak istediği öğrenildi. Josh Acheampong, hem genç yaşı hem de dinamik oyun tarzıyla uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Osayi-Samuel’le yollar ayrılabilir

Bu iki transferin gerçekleşmesi durumunda, son günlerde adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel ile yolların ayrılabileceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin, bu oyuncu için artık ısrarcı olmayacağı ifade ediliyor.