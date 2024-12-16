Sarı-lacivertli kulüp, maç sırasında sakatlanan kaleci Livakovic, savunma oyuncusu Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao’nun tedavi süreci ile ilgili yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Fenerbahçe’den üçlü sağlık durumu açıklaması

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır. " ifadeleri kullanıldı.