Fenerbahçe’de Dominik Livakovic transferi için yeni gelişme yaşandı. Ederson’un kadroya katılmasıyla birlikte gözden düşen Hırvat kaleci için Girona, bonservis görüşmelerini başlatırken Fenerbahçe de ayrılığa olumlu yaklaşıyor.

Girona’dan kalıcı transfer adımı

Sezon başında kiralık olarak Girona’ya katılan Dominik Livakovic için İspanyol kulüp kararını verdi. Disiplinli tavırlarıyla teknik heyetin güvenini kazanan tecrübeli kaleci için bonservis süreci başlatıldı.

Fenerbahçe’nin yaklaşımı

Fenerbahçe, 2023 yazında Dinamo Zagreb’den transfer ettiği Livakovic için 6.65 milyon Euro ödemişti. Ancak beklenen performansı alamayan sarı-lacivertliler, oyuncunun kalıcı olarak ayrılmasına sıcak bakıyor.

Livakovic’in performansı

Fenerbahçe formasıyla toplamda 74 resmi maça çıkan Hırvat kaleci, 26 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak 80 gol görerek zaman zaman eleştirilerin odağı oldu.

Ederson yatırımı

Fenerbahçe, kaleci rotasyonunda önemli bir değişime gitti. Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Brezilyalı Ederson’u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, uzun vadeli kaleci planlamasında Brezilyalı file bekçisine güveniyor.