Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir geri dönüşe imza attı ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Maçta ilk yarı

Konuk ekip Çaykur Rizespor, maça hızlı başladı. Ali Sowe, 7. ve 14. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. Ancak Rizespor, ilk yarının sonunda kritik bir kayıp yaşadı. 45+6’da Edin Dzeko’nun penaltı golüyle skor 2-1 olurken, penaltıya sebebiyet veren Olawoyin, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dzeko ve En-Nesyri geri dönüşü getirdi

İkinci yarıda 10 kişi kalan Rizespor, savunmaya çekildi. Fenerbahçe baskısını artırırken, 80. dakikada Edin Dzeko bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-2’ye getirdi. 78. dakikada oyundan ağır hareketle çıkan Rachid Ghezzal da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Rizespor 9 kişi kaldı.

Maçın 89. dakikasında ise En-Nesyri Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü attı. Büyük bir geri dönüşe imza atan Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Fenerbahçe’den rekor: Direğe takılan takım!

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig’de en fazla şutu direkten dönen takım oldu. Rizespor maçında tam dört kez direğe takılan Fenerbahçe, bu alanda da bir rekora imza attı.

Seri 5 maça çıktı

Bu galibiyetle puanını 49’a yükselten Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Çaykur Rizespor ise 28 puanda kalarak 10. sırada yer aldı.