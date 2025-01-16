Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını kapatmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Ara transfer döneminde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bu mevki için 15 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı. Listede birbirinden dikkat çekici 5 isim bulunuyor.

Tuta transferi büyük ölçüde tamamlandı

Fenerbahçe’nin transfer hedeflerinin başında, Bundesliga ekiplerinden Frankfurt’ta forma giyen Tuta geliyor. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoper ile büyük ölçüde anlaştığı ve transferin kısa sürede resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

5 isimlik sürpriz liste

Koki Machida (Union SG)

Japon stoper, Fenerbahçe’nin radarındaki ilk isimlerden biri. 27 yaşındaki ve 1.90 boyundaki oyuncu, bu sezon Union SG formasıyla 30 resmi maçta 2405 dakika süre aldı.

Lloyd Kelly (Newcastle United)

İngiliz oyuncu için Newcastle’a teklif yapılmış, ancak olumsuz yanıt alınmıştı. Fenerbahçe’nin yeni bir teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 13 maçta 593 dakika forma giydi.

Strahinja Pavlovic (Milan)

Sırp stoper, kiralık olarak transfer edilmek isteniyor. Milan’da bu sezon 14 maçta 923 dakika süre alan Pavlovic, milli takım formasıyla da 43 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Morato (Nottingham Forest)

Brezilyalı oyuncu için kiralama formülü gündemde. 23 yaşındaki Morato, sezon başında Benfica’dan Nottingham Forest’a transfer olmuştu. Bu sezon 16 maçta 573 dakika oynadı.

Alex Sandro (Flamengo)

Deneyimli savunmacı, listede tecrübeli bir alternatif olarak öne çıkıyor. 33 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olarak belirtiliyor.

Hedef: Güçlü bir savunma hattı

Fenerbahçe’nin yapacağı transferler, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik bir öneme sahip. Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala, sarı-lacivertli ekipte hareketli günler yaşanması bekleniyor.