Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri bugün saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva Tesisleri’ne gidecek.

Ziyarette, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun görevden ayrılması ve Alanyaspor maçında görev yapan hakemlerle ilgili yaptırım uygulanması talep edilecek.

MHK Başkanı’na istifa çağrısı

Fenerbahçe yönetimi, son haftalarda futbol kamuoyunun gündeminde yer alan hakem kararları ve tartışmaların merkezindeki isim olarak gösterilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu için istifa talebinde bulunacak. Kulüp yetkilileri, Türk futbolunun daha sağlıklı bir zeminde ilerleyebilmesi için bu adımın kaçınılmaz olduğunu vurgulayacak.

Alanyaspor maçındaki hakemler gündemde

Sarı-lacivertli yönetim, 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşısında görev yapan hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için de disiplin süreci başlatılmasını isteyecek. Fenerbahçe, söz konusu hakemlerin verdiği kararların ciddi tartışmalara yol açtığını ve Türk futboluna zarar verdiğini savunarak, bu isimler hakkında yaptırım uygulanmasını talep edecek.

Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, bugün saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva tesislerine giderek, Türk futbolunun geleceği ve adaletin sağlanması adına görüşmelerde bulunacaktır.”

Bu kritik ziyaretin ardından, TFF yönetiminin ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun nasıl bir tavır sergileyeceği merakla bekleniyor. Spor kamuoyu, yapılacak görüşmenin Türk futbolunda yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağını yakından takip ediyor.