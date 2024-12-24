Süper Lig'de devreyi lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde iddialı takviyeler yaparak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Yönetimden net mesaj: "Hiçbir şey bitmedi"

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, devre arasına puan farkıyla girilmesine rağmen "Hiçbir şey bitmedi" diyerek şampiyonluk için kararlı olduklarını vurguladı. Yönetim, kadroyu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Talisca transferinde son aşamaya gelindi

Sarı-lacivertliler, uzun süredir transfer gündeminde olan Anderson Talisca ile yapılan görüşmelerde sona yaklaştı. Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde imzayı atarak takıma katılması bekleniyor.

Savunmaya Hermoso takviyesi

Savunma hattında Rodrig Becao ve Oosterwolde’nin sezonu kapatmasının ardından Fenerbahçe, İspanyol stoper Mario Hermoso ile anlaşma sağladı.

Roma’da süre bulamadı, Fenerbahçe’ye geliyor

Sezon başında Atletico Madrid’den ayrılarak Roma’ya transfer olan 29 yaşındaki Hermoso, burada istediği kadar forma şansı bulamadı. 622 dakika süre aldığı 13 maçta 1 gol atan Hermoso, daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmak istediği için Fenerbahçe’nin teklifini kabul etti.

Mourinho onay verdi

Teknik Direktör Jose Mourinho, Hermoso ve Talisca transferlerine onay verdi. Portekizli çalıştırıcı, devre arasında yapılacak takviyelerle takımın hem savunmada hem hücumda daha güçlü bir hale geleceğine inanıyor.

Hermoso’nun kariyeri

Real Madrid altyapısından yetişen ve daha sonra Espanyol ve Atletico Madrid formalarını giyen Hermoso, İspanya Milli Takımı’nda da 5 kez forma giydi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan başarılı stoperin Roma ile sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor.