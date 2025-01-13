Bir dönem Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de boy gösteren Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. 35 yaşındaki Kjaer, Danimarka’da katıldığı bir televizyon programında futbolu 4 ay önce bıraktığını, ancak bu kararı açıklama gereği duymadığını söyledi.

Fenerbahçe’de 88 maçta forma giydi

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Kjaer, sarı-lacivertli ekipte 88 maça çıkarken 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Savunmadaki başarısıyla taraftarların sevgisini kazanan Kjaer, futbol kariyerinde Sevilla, Milan ve Lille gibi önemli takımlarda da forma giydi.

Milli takımda rekorlar

Kjaer, Danimarka Milli Takımı ile 132 maçta sahaya çıkarak Christian Eriksen’in ardından milli formayı en çok giyen ikinci oyuncu oldu. Milli takımdaki liderliği ve istikrarlı performansıyla unutulmazlar arasına girdi.