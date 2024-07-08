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2027’de sözleşmesi sona erecek oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro.

Bulduğu kısıtlı sürede beklenilen verimi gösteremeyen İskoç futbolcu tekrardan İngiltere ’ye dönme hazırlığı yapıyor. İddialara göre Kent, bu ay içerisinde Fenerbahçe’den ayrılıp İngiltere’ye dönecek.

Fenerbahçe’nin bonservissiz kadrosuna kattığı ama beklediği verimi alamadığı Ryan Kent, Fenerbahçe’den ayrılıyor. Melih KAYACI / HERKES DUYSUN

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