Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde, gece saatlerinde çıkan yangında Fenerbahçe Yüzme Şubesi’nin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti. Yangında toplamda 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangın, otelin büyük kısmının ahşap olması nedeniyle hızla yayıldı ve facianın boyutunu artırdı.

Fenerbahçe’den taziye ve başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet, babası Mehmet Apak başta olmak üzere ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Yangına müdahale ediliyor

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Yangına, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ederken, sahra hastanesi de kuruldu. Ayrıca, otelin bir kısmının uçurumda yer alması nedeniyle yangına müdahale etmek oldukça zorlaştı.