Fenerbahçe transferlerde son sürat yol alıyor. Edin Dzeko ile gündeme otururken, yaptığım yorumumda onun verimli olabilmesi için çevresinde oynayacak oyuncuların önemli olduğuna değinmiştim. O hamlelerden biri Dusan Tadic'le geldi.

Geçmişi çok parlak. Gol atmaktan çok gol attırmayı seviyor. Hem kendisi öyle söylüyor hem de istatistikleri. Golleri çok, asistleri daha da çok. Dzeko ve Tadic mükemmel bir ikili olacaktır.

Herkes öve öve bitiremiyor. Bu sebepten ben farklı bir açıdan bakacağım.

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Bahsedeceklerim 2 bölümden oluşuyor.

Hep bahsedilen konu hücumdaki etkinliği. Peki defansif olarak ne yapabilir. İşte burası muamma. Yaşı 34. Ondan koşması savaşması pek beklenemez. Bunu yapmaya kalkarsa hücum etkinliği azalır. Bir takımda 1 kişinin koşmaması çok fazla sorun yaratmayabilir ama forvet 37 yaşındaki Dzeko ile aynı anda sahada olacaklar. Etti 2... Kaleci hariç 8 oyuncuya çok fazla yük binecek. Bu İsmail Kartal'ı da oldukça terletecektir.

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Diğer konuya gelecek olursam hem Dzeko hem de Tadic yıllarca oynadığı takımlarının devam etmek istemesine rağmen ayrılmak istemeleri.

Söylenene göre Tadic'in maaşında indirime gidilmesi düşünülmüş ve bu sebepten ayrılma kararı almış. Bu kadar değerli bir oyuncunun gideceğini bile bile geri adım atılmaması ilginç. Konu para ise Arabistan pazarında çok fazlası var ama o Türkiye'yi tercih etti. Önce Beşiktaş'a gideceği söylendi. Fenerbahçe devreye girip, daha çok Para önerdi ve rakibinin elinden aldı.

Ajax, kendi ligi gibi Avrupa'da da iddialı bir takım. Sürekli üst düzey performans sergilemesi gerekiyor. Oyuncunun yolunun ülkemize düşmesi, biraz rahat etmek istemesinden dolayı olabilir. Hem Avrupa'da kalacak hem ülkesine yakın olacak hem de biraz keyif yapacak. Bu da aklıma kendisini fazla sıkmayacağı, zorlanmadan sadece tekniğini kullanarak oynayacağını aklıma getiriyor. Kaçırdığı maç sayısı çok ama çok az. Bunun artacağı düşüncesine de sahibim.

Benzer şeyleri Edin Dzeko için de söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi finalinde oynayıp, kendi isteğiyle ayrılıp, sarı lacivertli takıma gelmesi, rahatlık aradığı düşüncesini getirdi aklıma. Dünyanın en iyi takımlarına karşı oynamak herkesi çok zorlar ve yorar. Taş ilerleyince de kaldırması zorlaşır. Futbol hayatının son yıllarında rahat etmek istemiş olabilir.

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Bu iki oyuncu tekniklerini kullanacaklar ama fiziksel olarak kendilerini pek yormayabilirler. Aynı anda sahaya çıktıklarında Fenerbahçe defansif olarak zaaflar yaşayabilir.

Bir şeyi de unutmamak gerekiyor. Galatasaray daha çok koşan bir takım yarattı. Yaptığı transferler ve elindeki kadrodaki oyuncular koşmayı seven yapıdalar ve atik özelliklere sahipler.

