UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçını 13 Şubat’ta İstanbul’da oynayacak, rövanş ise 20 Şubat’ta Belçika’da gerçekleşecek.
Fenerbahçe turu geçerse rakibi belli
Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi halinde son 16’da Yunan ekibi Olympiakos veya İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde yol haritası
- Son 16 turu: 6-13 Mart
- Çeyrek final: 10-17 Nisan
- Yarı final: 1-8 Mayıs
- Final: 21 Mayıs (Bilbao, San Mames Stadyumu)
Avrupa’daki temsilcimiz Fenerbahçe’nin Anderlecht karşısında göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla rövanşa çıkmayı hedefliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ