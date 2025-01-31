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Avrupa’daki temsilcimiz Fenerbahçe’nin Anderlecht karşısında göstereceği performans büyük bir merakla bekleniyor. Sarı-lacivertliler, avantajlı bir skorla rövanşa çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, play-off turunu geçmesi halinde son 16’da Yunan ekibi Olympiakos veya İskoç temsilcisi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe , Belçika’nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçını 13 Şubat’ta İstanbul’da oynayacak, rövanş ise 20 Şubat’ta Belçika’da gerçekleşecek.

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