Fenerbahçe'nin deneyimli Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, kariyeriyle ilgili geleceğini belirledi. Adı son dönemde Celtic ile anılan Livakovic, Fenerbahçe'de kalma kararı aldı.

Ayrılık İddiaları Gündemi Meşgul Etmişti

Trabzonspor deplasmanında yaşanan olaylar sonrası, 29 yaşındaki kalecinin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği yönünde haberler basında geniş yer bulmuştu. Celtic'in Livakovic'e ilgisi olduğu iddiaları da gündemi meşgul etmişti.

Livakovic Kararını Verdi

Milliyet'in haberine göre, Dominik Livakovic, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Tecrübeli kalecinin, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesiyle yeni sezonda farklı bir dönem yaşayacağına inanarak bu kararı aldığı belirtiliyor.

Geçen Sezon Performansı Nasıldı?

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Livakovic, kalesinde 40 gol gördü ve 17 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli eldivenin bu performansı, yeni sezonda da Fenerbahçe'nin başarısı için önemli bir rol oynayacağının sinyalini veriyor.