Türk futbolunun önemli simgelerinden ve Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak, 86 yaşında hayatını kaybetti. Altıparmak, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde Türk futboluna önemli izler bırakmıştı.

Fenerbahçe’nin efsanesi son yolculuğuna uğurlandı

Ogün Altıparmak, Fenerbahçe'nin simge isimlerinden biri olarak, yıllarca sarı-lacivertli formayı giymiş ve kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir futbolcuydu. Hem saha içinde hem de saha dışında Fenerbahçe'nin efsanevi figürlerinden biri haline gelmişti. Altıparmak, futbolculuk kariyerinde bir döneme damgasını vurmuş ve ardından teknik direktörlük kariyerinde de başarılar elde etmişti.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi

Fenerbahçe'nin tarihindeki unutulmaz oyunculardan biri olan Ogün Altıparmak, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik direktörlük kariyerine adım atmıştı. Hem Fenerbahçe'de hem de Türk futbolunun birçok kulübünde önemli görevler üstlenmişti.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, hayatını kaybeden Milli futbolcu için için taziye mesajı paylaştı:

"Ogün (Altıparmak) abimizi kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun."