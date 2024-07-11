Tutuklandı

Toulouse'un başkanı Damien Comolli'nin tutuklandığı ve soruşturma kapsamında olduğu, eski PSG yöneticisi Christophe Galtier'in evlatlık oğlu John Valovic-Galtier ile ilişkilerinin olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yaz ise Galtier'in diğer oğlu Jordan Galtier, Toulouse'da Carles Martínez Novell'in yardımcı antrenörlüğüyle ilgili bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'de de görev yaptı

Devam eden soruşturma dokuz kişilik gözaltında tutuluyor ve Damien Comolli'nin Yargılaması bu ay içinde başlaması bekleniyor. Comolli, Fenerbahçe'ye 2018 yazında gelmiş ve 1,5 sene boyunca sportif direktör olarak görev yaptığını söylemişti. Ali Koç, başkan seçildikten sonra Comolli'yi transfer etti.