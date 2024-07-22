Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile oynayacağı iki maç için kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli ekipte dikkat çeken eksikler bulunuyor.

Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Thun Arena'da Lugano ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi ise Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins olacak. Fenerbahçe, İsviçre deplasmanında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Kadroda dikkat çeken eksikler

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadroda Samet Akaydin, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Emre Mor, Burak Kapacak, Serdar Aziz ve Umut Nayir yer almadı. Bu önemli eksikler, takımın kadro derinliği ve taktiksel planlaması açısından dikkat çekiyor.

Kadroda yer alan isimler

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu

Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu Orta Saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe'nin hedefi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Lugano karşısında alınacak iyi bir sonuç, takımın moral ve motivasyonunu artıracak. Teknik direktör İsmail Kartal, eksiklere rağmen sahaya çıkacak kadroya güveniyor ve takımının galibiyetle dönmesini bekliyor.