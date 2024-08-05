Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Muhtemel rakiplerden olan Union Saint Gilloise'ı biraz daha yakından tanıyalım.

Köklü bir geçmiş

Union Saint-Gilloise, 1904 ile 1935 yılları arasında Belçika futboluna damgasını vurmuş bir kulüptür. Bu dönemde 11 kez Belçika Ligini kazanan kulüp, o dönemlerin en dominant takımlarından biri olmuştur. Ancak, bu başarılı dönemi tekrar edemeyen Union SG, uzun bir süre alt liglerde mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Yeniden doğuş: Pro League'e yükseliş

2020-21 sezonunda, Union SG 48 yıllık bir aranın ardından tekrar Belçika Pro League'e yükselme başarısı gösterdi. Bu tarihi başarı, kulüp ve taraftarlar için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Union SG, Pro League'deki ilk sezonunda normal sezonu 77 puanla lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak play-off grubunda Club Brugge'a geçilerek sezonu 2. sırada tamamladı.

2023-2024 sezonunda ise topladığı 70 puanla şampiyon olma başarısını gösterdi. 2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano takımı eleyerek gruplara katılmayı başardı. Gruplarda Liverpool, Toulouse ve LASK ile eşleşti. E grubu'nda 8 puan toplayarak 3. olan Union SG, Konferans Ligi'nde yoluna devam etti. Son 32'de Eintracht Frankfurt'u eleyen Belçika temsilcisi, son 16'da Fenerbahçe ile eşleşti. İlk maçta 3-0 mağlup oldu, ikinci maçı 1-0 kazansa da elenmesine engel olmadı.

1 Kasım 1897'de kurulan kulüp, maçlarını 9600 kişilik Stade Joseph Marien'de oynuyor.

Güncel kadro

Belçika temsilcisinin toplam kadro değeri 87 milyon euro. En değerli oyuncuları ise 15 milyon euroluk değeriyle Cameron Puertas. Sezon başında iki forvetini 10 milyon euro'ya yakın bir değerle gönderen Union SG, yerlerini iki yeni transferle doldurdu.