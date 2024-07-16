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Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş 'la sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun , prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe 'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

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