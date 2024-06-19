Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi İsviçre'nin Lugano takımı oldu. İlk maç 23-24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş 30-31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler seri başı olarak yer aldı. İlk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmelerin Tam Listesi

- Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

Şampiyonlar yolu

- Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)

- APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)

- Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)

- PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)

- Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)

- Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)

- Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)

- Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)

- Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)

- Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)

- Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)

- Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Fenerbahçe'nin bu önemli eşleşmede alacağı sonuçlar, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Bu kritik mücadelede sarı-lacivertli ekibin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.