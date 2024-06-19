Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi İsviçre'nin Lugano takımı oldu. İlk maç 23-24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş 30-31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti. UEFA'nın İsviçre Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertliler seri başı olarak yer aldı. İlk maç 23 veya 24 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 veya 31 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Altınordu'da büyük değişim devam ediyor Altınordu'da büyük değişim devam ediyor

Eşleşmelerin Tam Listesi

- Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
- Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

Şampiyonlar yolu

- Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)
- APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)
- Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)
- PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)
- Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)
- Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)
- Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)
- Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)
- Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)
- Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)
- Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)
- Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Fenerbahçe'nin bu önemli eşleşmede alacağı sonuçlar, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edip edemeyeceğini belirleyecek. Bu kritik mücadelede sarı-lacivertli ekibin nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi