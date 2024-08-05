Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Türkiye temsilcisi Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maç takvimi

Fenerbahçe, Lille'i eleyerek play-off turuna kalması halinde bu turdaki ilk maçını 20 ya da 21 Ağustos'ta oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. İlk maçta alacakları avantajlı bir skor, sarı-lacivertlilerin grup aşamasına kalma yolunda büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu

Fenerbahçe, Türkiye'nin en köklü ve başarılı kulüplerinden biri olarak Şampiyonlar Ligi'nde tekrar yer almak istiyor. Son yıllarda Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen sarı-lacivertliler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde adını duyurmayı hedefliyor. 3. eleme turunda karşılaşacakları Lille, zorlu bir rakip olarak dikkat çekiyor ancak Fenerbahçe'nin tecrübesi ve kadro kalitesi ile bu engeli aşabileceği düşünülüyor.

Muhtemel rakipler: Slavia Prag ve Union SG

Slavia Prag, Çek Cumhuriyeti'nin güçlü takımlarından biri olarak bilinirken, Union SG ise Belçika'nın yükselen yıldızlarından biri olarak dikkat çekiyor. Her iki takım da disiplinli ve mücadeleci yapılarıyla tanınıyor. Fenerbahçe'nin, bu iki takım arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak olması, play-off turunun zorlu geçeceğini gösteriyor.