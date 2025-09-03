Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından kadrosunu güçlendirirken, yeni teknik direktör adaylarını belirledi. Roger Schmidt, Spalletti, Sergio Conceiçao, Sebastian Hoeness ve İsmail Kartal listenin öne çıkan isimleri oldu.

Mourinho dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybettikten sonra Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Bu sezon kadroya Kerem Aktürkoğlu, Nene, Ederson, Archie Brown, Asensio, Alvarez ve Semedo gibi isimler katıldı.

Yeni hoca adayları kimler?

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör arayışında öne çıkan isimler arasında Roger Schmidt, Luciano Spalletti, Sergio Conceiçao, Sebastian Hoeness ve İsmail Kartal bulunuyor.

Roger Schmidt: Alman teknik adam son olarak Benfica’yı çalıştırmıştı. Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, Schmidt’in Fenerbahçe’nin yeni hocası olacağını iddia etti.

Sergio Conceiçao: Başkan adayı Saadettin Saran, seçim sonrası Conceiçao'yu takımın başına getireceğini açıkladı. İddialara göre Ali Koç da menajer aracılığıyla sözlü anlaşma sağladı.

Sebastian Hoeness: Almanya’nın gözde isimlerinden Hoeness, 2023’ten beri Stuttgart’ı çalıştırıyor. Sportif Direktör Devin Özek, ismini Ali Koç’a önerdi.

Luciano Spalletti: Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapan İtalyan teknik adam, Fenerbahçe ile temas kurdu. Spalletti şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.

İsmail Kartal: Mourinho’nun ayrılmasının ardından doğal aday konumuna gelen Kartal, geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşerek göreve hazır olduğunu belirtti.

Yönetim kararı bekleniyor

Fenerbahçe yönetimi, adaylar arasında yapılacak değerlendirme sonrası yeni teknik direktörü kısa sürede açıklamayı planlıyor.