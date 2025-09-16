Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Ederson, kısa sürede gündem oldu.

Tecrübeli eldivene yöneltilen “En sevdiğin Türkçe kelime nedir?” sorusuna verdiği yanıt taraftarların yüzünü güldürdü. Ederson, “Şoföre abi diyorum, günaydın abi demeyi seviyorum, iyi geceler abi demeyi seviyorum. En çok kullandığım kelime bu. Antrenmandan sonra da mutlaka ‘Teşekkürler abi, yarın görüşürüz’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı file bekçisi, taraftarların merak ettiği diğer soruları da yanıtladı. Kendisine “Bir lakabın var mı?” sorulduğunda “Eddie” cevabını veren Ederson, en sevdiği yemekleri ise “pirinç pilavı ve picanha” olarak açıkladı. Futbol dışında ilgisini çeken spor dalının boks olduğunu belirten kaleci, en sevdiği yapımın ise Brezilya sinemasının kült filmlerinden “Tropa de Elite” olduğunu dile getirdi.

Ederson’un içten açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları arasında ilgiyle paylaşıldı.