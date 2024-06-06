Dünya çapında tanınan teknik direktör Mourinho'nun transferiyle adından söz ettiren Fenerbahçe, şimdi de Ana de Armas ile anlaştı. Bu iddia, kulüp içinden sızan bilgilere dayanıyor.

Fenerbahçe'nin, tanıtım çalışmalarında dünyaca ünlü bir ismi tercih etmesiyle, kulübün global çapta daha fazla ilgi çekmeyi amaçladığı belirtiliyor. Ana de Armas'ın, Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olmasıyla ilgili yapılan anlaşmanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, iddialara göre, ünlü model ve oyuncu Ana de Armas, Fenerbahçe'nin tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak ve bu kapsamda üç farklı çekim gerçekleştirilecek. Bu iş birliği, kulübün uluslararası arenada daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin, Ana de Armas gibi dünya çapında tanınan bir ismi reklam yüzü olarak seçerek marka bilinirliğini artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu iş birliğinin, kulübün uluslararası arenadaki varlığını güçlendireceği ve global düzeyde daha fazla ilgi çekeceği öngörülüyor.