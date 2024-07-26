Arsenal, geçtiğimiz sezon Bologna ile Seria A’yı 5. sırada bitirerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımın en önemli oyuncularından Riccardo Calafiori’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Arsenal’a gidecek olan Calafiori’nin ardından Bologna, gözünü Fenerbahçe’nin yükselen yıldızına dikti.

Jayden Seria A’nın yolunu tutabilir

Bologna, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile yükselişe geçen ve asıl mevkisi sol bekin dışında stoper hattında da görev yapabilen Jayden Osterwolde’yi takibe aldı. Calafiori’den boşalan bölgede listenin ilk sırasında yer alan Jayden, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli forma ile 43 karşılaşmada 3 bin 164 dakika görev aldı ve 2 golle oynadı. Savunmasıyla ön plana çıkan Jayden için 15 Milyon Euro’yu gözden çıkaran İtalyan ekibi, Jayden’ı İtalya’ya getirmek için transfer görüşmelerine başladı.