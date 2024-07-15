Süper Lig'de 2023-24 sezonunda Fenerbahçe, 16 milyon 219 bin 700 TL ile ceza şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş, 13 milyon 532 bin TL ile ikinci, Galatasaray ise 10 milyon 164 bin TL ile üçüncü sırada yer aldı. Cezalarda 461 Bin TL ile Alanyaspor son sırada yer aldı.

Süper Lig'de cezada başkanlar düzeyinde de lider Fenerbahçe. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 milyon 249 bin TL ile birinci sırada yer alırken, 2'nci 1 milyon 670 bin TL ile İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 3'üncü ise 1 milyon 533 bin TL ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak oldu.

Ali Koç'a hakemler hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 defa ceza verilerek toplamda 2 milyon 249 bin TL ödeme yapması gerekti.

Fenerbahçe'nin Cezaları Detaylandırıldı

Fenerbahçe'ye verilen cezaların toplamı 16 milyon 219 bin 700 TL olarak belirlendi. İşte ceza kalemleri:

Hakem açıklamaları: Resmi site ve sosyal medyada yapılan 9 açıklama nedeniyle 3 milyon 600 bin TL.

Saha olayları: 17 olay nedeniyle 2 milyon 296 bin TL.

Çirkin ve kötü tezahürat: 11 olay nedeniyle 3 milyon 510 bin TL.

Antrenörlerin çalışma esasları talimatına aykırılık: 250 bin TL.

Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan: 2 sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 419 bin 500 TL.

Yöneticiler: Ahmet Ketenci: Takımı sahadan çekmek ve sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle 559 bin TL. Selahattin Baki: 3 kez hakem hakkında açıklama yapmaktan dolayı 389 bin TL. Can Gebetaş: Kulübün resmi internet sitesinde hakem hakkında açıklamalardan dolayı 200 bin TL.

İdari Menajer Emir Hulusi Yolaç: Yayıncı muhabire sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39 bin TL.

Emre Kartal (Teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu): Antrenörlerin çalışma esasları talimatına aykırılıktan dolayı 100 bin TL.

Doktor Ertuğrul Karanlık: Rakip takım mensubuna saldırı nedeniyle 31 bin 200 TL ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 160 bin TL.

İrfan Can Eğribayat: Rakip takım taraftarlarıyla kavga ve sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı 58 bin 500 TL.

Oosterwolde: Rakip tribünlere sportmenliğe aykırı hareket ve taraftarla kavga nedeniyle 65 bin TL.

Santos: Müsabaka hakemine hakaretten dolayı 26 bin TL.

Mert Hakan Yandaş: Yayıncı muhabire ve hakeme sportmenliğe aykırı hareketlerden dolayı 148 bin TL.

Antrenör Sercan Terzioğlu: Sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 39 bin TL.

Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket: 3 kez toplam 85 bin 500 TL.

Sportif ekipman talimatına aykırılık: 3 kez toplam 336 bin TL.

Süper Kupa finalinde başlamış müsabakanın terk edilmesi: 400 bin TL.

Seremonide fazla refakatçi çocuk: 112 bin TL.

Zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi: 112 bin TL.

Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması: 6 kez toplam 1 milyon 35 bin TL.

Ceza Miktarındaki Artış Dikkat Çekici

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda aldığı cezaların toplamı, bir önceki sezonun ceza miktarını üçe katladı. 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli kulübe toplamda 5 milyon 892 bin 700 TL ceza kesilmişti.