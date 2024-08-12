Orta saha transferi için harekete geçen Fenerbahçe’de gündeme Premiere League ekiplerinden Manchester City forması giyen Kalvin Phillips geldi. Manchester City’de Pep Guardiola’nın kadroda düşünmediği oyuncu için sarı lacivertli takım Jose Mourinho’nun kararını bekliyor. Kanarya Mourinho’nun olumlu karar vermesinin ardından City ile 25 Milyon Euro bonservis bedelini indirmek için görüşmelere başlayacak. Phillips geçtiğimiz sezon 20 karşılaşmada 639 dakika görev aldı.

Editör: Ferhat Yiğit Adıgüzel