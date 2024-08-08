Fenerbahçe'nin orta saha transferinde sürpriz bir rakip ortaya çıktı. Burnley forması giyen Norveçli orta saha için İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Kırmızı şeytanlar geçen sezon Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı kiralamıştı ancak Hollandalı teknik adam Erik Ten Hag'ın Faslı futbolcunun performansından memnun olmadığı için kiralık sözleşmesi uzatılmadı. Ardından orta saha arayışlarına devam eden İngiliz ekibi Burnley forması giyen Norveçli orta saha Sander Berge'yi listesine aldı.

Burnley 30 milyon Euro istiyor

İngiliz basını, Manchester United'ın Berge için 23 milyon Euro'yu gözden çıkardığını ifade etti. Geçen sezon küme düşen Championship ekibi Burnley ise 30 milyon Euro talep ediyor. Geçen sezon Burnley formasıyla 40 maça çıkan Norveçli, bu müsabakalarda 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.