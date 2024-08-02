Şampiyonlar Ligi ön elemesi Lille eşleşmesinden öncesi kadrosunu kaliteli bir 6 numara ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’de rota geçen Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’a döndü. Geçen sezon 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak Manchester United forması giymişti. Ancak Premier Lig ekibi, 25 milyon Euro daha ödeyerek transferi kalıcı hale getirme opsiyonunu kullanmadı.

Fiorentina’dan ayrılıyor

Sözleşmesi Haziran 2025 yılında sona erecek olan Faslı futbolcu ise Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takıma gitmek istediği bildirildi. Fiorentina yeni teknik direktörü Raffaele Palladino’nun da Sofyan’ın takımda tutulmasını istedi. Ancak Faslı futbolcu kariyerine Serie A’da sürdürmek istememesinden ötürü Floransa ekibi Amrabat’ı satıp bonservis kazanmak istiyor.

Devler peşinde

Birçok büyük takımın radarında bulunan isim için Atletico Madrid, Napoli, Milan ve Juventus’un ilgilendiği öğrenildi. Ancak bu takımlar arasındaki en ciddi aday Fenerbahçe gözüküyor. Sarı lacivertlilerin İtalya ekibine yakında resmi teklif iletilmesi bekleniyor. Bu bonservis bedelinin de yaklaşık 10 milyon Euro olacağı ifade edildi.

İtalya’da karşı karşıya geldiler

Jose Mourinho’nun Roma döneminde ise birçok kez rakip olarak karşı karşıya geldiği Faslı futbolcuyu çok beğendiğini ve özel olarak bu transferle ilgileneceği gelen bilgiler arasında. Geçen sezon Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat 30 maça çıktı ancak gol ve asist katkısı veremedi.