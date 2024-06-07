Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısına ilişkin tedbirleri açıkladı. Ersoy, sınavın yapılacağı okulların çevresinde gürültü yapılmaması ve adayların rahatsız edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ersoy, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu: "Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız" dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi."

ÖSYM Başkanı, adayların sınav öncesinde sınav binalarını ziyaret etmelerini ve gerekli belgeleri yanlarında bulundurmalarını önerdi.