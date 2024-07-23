Ceyda ve Fırat Albayram, YouTube kanallarında eğlenceli ve samimi içerikler üreterek milyonlarca takipçiye ulaşmayı başardılar.

Sadece içerikleriyle değil, birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyla da dikkat çeken çift, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Çift, 8. yıl dönümlerini Instagram hesaplarından yaptıkları duygusal paylaşımlarla kutladı.

Sosyal medyada romantik paylaşım

Ceyda Kasabalı Albayram, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "İlk fotoğrafta neden yeni buluşlarıyla dünyayı kasıp kavuran çift pozu vermişiz bilmiyorum ama 8 yıldır sen benim dünyamı aşkla kasıp kavurduğun için çok mutluyum. Nice 8 yıllarımız olsun aşkım." notunu düşütü

Fotoğrafa hayranları tarafından binlerce yorum ve beğeni yağdı.