Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, sosyal medya fenomeni Neslihan Güngen ve eşi İnanç Güngen, "Kuyu-8" adı verilen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla ilgili olarak hakim karşısına çıkarılan çift, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında toplam 17 kişi tutuklanırken, Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlamalarla karşı karşıya oldukları belirtildi.

50 güzellik salonu varmış

Neslihan ve İnanç Güngen'in ülke genelinde kendilerine ait ve franchaise vermiş oldukları 50 güzellik salonu bulunduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilere iş yeri açma imkanı sağladıkları da soruşturma sonucunda ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.