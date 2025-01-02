TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Gassal dizisinin ikinci sezonu için sürpriz gelişmeler yaşandı. Dizinin oyuncu kadrosuna ünlü şarkıcı Bayhan ve başarılı oyuncu Hande Soral dahil oldu. Bu açıklama, izleyicileri heyecanlandırdı ve merakla beklenen yeni sezon hakkında soruları artırdı.

Gassal dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş

Türkiye’de izlenme rekorları kıran Gassal dizisinin başrolünde Ahmet Kural yer alıyor. İlk sezonu ile büyük bir çıkış yakalayan dizi, ikinci sezonu ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılar, dizinin kadrosuna katılan Bayhan ve Hande Soral’ı duyurarak heyecanı daha da artırdı.

İkinci sezon ne zaman yayınlanacak?

Gassal dizisinin ikinci sezonunun başlangıç tarihi merak ediliyordu. Şu an için net bir tarih verilmemekle birlikte, dizinin 2025 yılının ortalarına doğru yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler, dizinin yeni sezonunda yaşanacak olayları sabırsızlıkla bekliyor.