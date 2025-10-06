Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonuna yeni karakter Yasemin katılıyor. Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen’in geri dönüşüyle heyecan katılıyor.
Çimen geri dönüyor
“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 4. sezonunda heyecanlı gelişmeler devam ediyor. Önceki sezon sonunda diziden ayrılan Arslan ailesinin küçük kızı Çimen’i canlandıran Selin Türkmen, yeni bölümde ekibe geri dönüyor.
Yasemin karakteri dizide
Çimen’in geri dönüşüyle birlikte diziye yeni bir karakter de dahil oluyor: Yasemin. Aleyna Bozok, Yasemin rolüyle izleyiciyle buluşacak ve Arslan ailesinin yaşamına yeni bir dinamizm getirecek.