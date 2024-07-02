Eşi ve köpeği ile İstanbul'da yaşamını sürdüren Emine Can Yörük, "WILD CHERRY" adını verdiği büyük bedenlerde de seçenekler sunan bir marka çıkararak tekstil sektörüne güçlü bir giriş yaptı.

Büyük bedenler için çözüm üretti

Emine Can Yörük, büyük beden kişilerin kıyafet bulmakta yaşadığı zorluklara çözüm getirmek amacıyla "WILD CHERRY" markasını kurdu. Markasında 8XL'ye kadar beden seçenekleri sunan Yörük, herkesin kendi tarzına uygun ve rahat kıyafetler bulabilmesi için geniş bir ürün yelpazesi oluşturdu. Yörük'ün bu hamlesi, moda dünyasında büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede büyük beden kıyafet arayışında olanların dikkatini çekti.

Yoğun ilgi gördü

Markasının lansmanını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Emine Can Yörük, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Özellikle büyük beden kıyafet arayışında olan kişiler, "WILD CHERRY" markasının sunduğu geniş beden seçenekleri ve şık tasarımlarla kısa sürede markaya akın etti. İnternet üzerinden verilen siparişlere ilk günden itibaren yoğun ilgi geldi ve Yörük'ün markası büyük bir başarı yakaladı.