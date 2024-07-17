Ünlü sunucu Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda takipçileriyle paylaştı ve evlilik teklif ettiği anları sosyal medyada yayımladı. "En Hamarat Benim" programının sunucusu ve temizlik hastalığıyla bilinen Ezildi, son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

"Hayatıma hoş geldin"

Evlilik hazırlıkları yaptığı süreçte hayranlarını bilgilendirmeye devam eden Ezildi, nişanlısı Gamze Türkmen'e evlenme teklif ettiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Ezildi, bu özel anları paylaşırken duygusal bir not da ekledi: "Hayatımın her anı Türk sineması tadında. En büyük eksiğim hayatımın başrol oyuncusuydu. Artık yeni mutlu senaryolarının yazarı olarak hayatıma hoş geldin."