Para yüzünden yaşadığı anlaşmazlıklar, Murat Övüç’ün oğluna ve ablalarına yönelik sert tepkilerine neden oldu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda, "Bana ne sizden ya? Oğlumdan bana ne? Çok sıkıldım. Bak son kez söylüyorum bana özgürlüğümü verin yeter. Oğlum dahil! Buramdayım, intihar edeceğim, yeter!" ifadelerini kullandı.

Maddi sıkıntı içinde

Murat Övüç, daha önce sosyal medyada paylaştığı lüks yaşamı ve malikanesinde dolar ve euro öptüğüne dair açıklamaları ile dikkat çekmişti. Ancak şu sıralar, ailesiyle yaşadığı maddi anlaşmazlıklar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Özellikle, ablalarının para yüzünden Silivri'deki evinde yaşadığı kavgalardan bahseden Övüç, bu sebeplerle evi terk edip Bahçeşehir'de yeni bir konut aldığını belirtti.

Son olarak, oğlu Burakcan Övüç'ün nişanında geline 2 kilogram altın taktığı olayla da gündeme gelen Murat Övüç, aile içi sorunlarını ve oğlunun harcamalarını eleştirerek, "Oğlumun harcamalarına bankalar yetmez" şeklinde konuştu.