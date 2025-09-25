Sosyal medya fenomenleri Özlem ve Tayyar Öz çifti, vergi kaçırarak kamuyu 10 milyon TL zarara uğratmakla suçlanıyor. MASAK raporlarıyla kesinleşen bulgular sonrası çift hakkında “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MASAK raporları iddianamede

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fenomen çiftin ortağı İbrahim Karaorhanlı ile birlikte, Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden vergi kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Hazırlanan MASAK raporlarına göre, vergi kaçakçılığı ile elde edilen gelirlerin aklandığı ve kamuya verilen zararın 10 milyon TL olduğu kaydedildi.

Üç suçtan takipsizlik

İddianamede, Öz çifti ve ortaklarının “örgüt kurma”, “örgüt üyeliği” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlarından delil bulunamadığı, bu nedenle takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Ayrıca yasa dışı bahis, kripto borsaları ve sahte belge düzenleme gibi iddialara dair de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Hapis talebi ve dava süreci

Fenomen çift ve ortaklarının “vergi usul kanununa muhalefet” suçu işlediği kesinleşirken, bu fiilin kara para aklama suçuna öncül teşkil ettiği değerlendirildi. İddianamenin kabul edilmesiyle dava, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Çift, 19 Kasım’da ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Kayyum kararı devam ediyor

Soruşturma kapsamında üç şirkete yönelik alınan kayyum kararları sürerken, vergi kaçakçılığından kaynaklanan zararın cezai karşılığının 51 milyon TL olduğu aktarıldı.