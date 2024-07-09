Bursa'da yaşayan Siynem Gültekin, "Ritorno" adını verdiği kafe ile hem sağlıklı hem de lezzetli yemek seçeneklerini bir araya getiriyor. Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleriyle bilinen Gültekin, şimdi de bu tarifleri kendi kafesinde sunuyor.

Evcil hayvan dostu

Gültekin'in yeni açtığı "Ritorno" kafe, veganlara uygun ve evcil hayvan dostu bir mekan olarak dikkat çekiyor. Geniş menüsüyle her damak zevkine hitap eden kafe, sağlıklı beslenme seçenekleriyle de öne çıkıyor. Gültekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanan tariflerini artık "Ritorno" kafede müşterilerine sunuyor.

Hayranlarından yoğun ilgi

Siynem Gültekin'in hayranları, yeni açılan kafeyi ziyaret etmek için farklı şehirlerden Bursa'ya akın ediyor. Kafede sunulan lezzetleri denemek ve Gültekin'e destek olmak isteyen hayranları, "Ritorno" kafeyi kısa sürede popüler bir mekan haline getirdi. Gültekin'in açılışa özel düzenlediği etkinlikler ve sosyal medya paylaşımları, kafeye olan ilgiyi daha da artırdı.