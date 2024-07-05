Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aralarında ünlü sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin’in de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza detayları

Cahit E. yönetimindeki 54 AY 884 plakalı otomobil, sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir’in kullandığı 34 KHR 023 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve sağlık durumları

Kazada, sürücü Özdemir ve yanında bulunan Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki iki yolcu yaralandı. Yaralılardan Özdemir ve Sungurtekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk gelen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gelişmeler

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve trafik akışını düzenledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Enes Batur kimdir?

Enes Batur Sungurtekin veya bilinen ismiyle Enes Batur, 9 Nisan 1998'de Ankara'da dünyaya geldi. Eğlence, vlog ve challenge videolarıyla milyonlara ulaşan Batur, popüler kültürde önemli bir figür haline gelmiş ve gençler arasında büyük bir takipçi kitlesine sahip olmuştur.