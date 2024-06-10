Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Övüç, gelinine taktığı 2 kilo altın ile adından söz ettirdi.

Hazırlıklar günler öncesinden başladı

Nişan töreni için günler öncesinden hazırlıklara başlayan Murat Övüç, evinin önünde davul zurna eşliğinde coşkulu bir kutlama düzenledi. Gösterişli bir çiçek yaptırarak dikkatleri üzerine çeken fenomen isim, gelininin evine cam kutular içinde altın götürdü.

Altınlara olan düşkünlüğüyle bilinen ve sahnelerinde de sık sık altın aksesuarlar kullanan Övüç, gelinine tam 2 kilo altın takarak büyük bir jest yaptı. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Murat Övüç, “Takılarımızı da taktık, Allah'ım nazarlardan korusun inşallah” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Mal varlığıyla dikkat çekiyor

Övüç, daha önce yaptığı bir açıklamada, "10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" diyerek mal varlığıyla dikkatleri üzerine çekmişti.